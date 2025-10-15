Antalya'da Sahte Alkol Operasyonu: 14 Bin Litre Ele Geçirildi
Antalya'da düzenlenen operasyonda toplamda 14 bin 884 litre sahte alkol ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
ANTALYA'da sahte alkol üretim tesislerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 bin 884 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki 2 iş yeri ile 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler aramalarda toplam 14 bin 884 litre sahte alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
