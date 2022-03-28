Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Belek Mahallesi'nde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Mahra Melin Pınar, hayata tutunamadı.

Küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık." dedi.

Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi'nde toprağa verileceğini söyledi.

Mahra Melin Pınar, 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Çocuğun beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.