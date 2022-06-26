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Antalya'da sahiller doldu

Demirören Haber Ajansı - Aslı Duran - Güncel
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Antalya'da sahiller doldu

ANTALYA'da sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı sahiline akın etti.

ANTALYA'da  sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı gençler ise falezlere çıkıp tehlikeli atlayışlar yaptı.

Hava sıcaklığının 33, deniz sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu. Okulların kapanması yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline geldi. Sıcaktan bunalan turistlerin kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirdi. Serinlemek için sahile gelen gençler ise falezler ve kayalıklar üzerinden denize atladı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atlayan gençler, tehlikeye aldırış etmedi.


Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Güncel

Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

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