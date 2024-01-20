Antalya'da Sahilde Kadın Cesedi Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.