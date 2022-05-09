Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Lara Örnekköy sahilinde yüzen vatandaşlar, kayalık alanda kıyafetleriyle hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başında morluk ve darbe izleri tespit edildi.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Muratpaşa, Örnekköy, Antalya, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title