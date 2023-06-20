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Antalya'da sahilde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Antalya'da sahilde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, aniden ortaya çıkan hortumla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Hortum sırasında, eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilciler zor anlar yaşadı.

Hortum, sahildeki görevliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Boğazkent Antalya Güncel Haberler

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