Antalya'da Sağlıksız Et Ürünleri Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan et ürünleri ele geçirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın marketten aldığı yumurta paketinde hamam böceği yumurtası ve yavruları bulunması üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Şüpheli ürün inceleme için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Olayın ardından söz konusu iş yerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Denetimde, soğuk hava deposunda 25 dana kellesi ile 46 paket tavuk etinin son kullanma tarihinin geçtiği ve sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği tespit edildi.

Sağlıksız et ürünlerine el konularak imha edilmek üzere işlem başlatıldı.