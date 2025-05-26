Antalya'da Sağlık Yatırımları Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da Sağlık Yatırımları Toplantısı Gerçekleştirildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde sağlık yatırımlarını değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıya çeşitli sağlık ve siyaset temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve gelecekteki yatırımlar üzerinde duruldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde sağlık yatırımlarını değerlendirmek için toplantı düzenlendi.

Serik Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kaymakam Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya ve Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Kurt katıldı.

Toplantıda, ilçeye yapılması planlanan sağlık yatırımları ele alındı. Katılımcılar, mevcut sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması adına fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından heyet, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Komuta Merkezinin yer alacağı komplekste incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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