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Antalya'da Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Antalya'da Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' kod ile uyarılan Antalya'da, itfaiye ekipleri 164 su baskınına müdahale etti. 833 personel, 487 araç ve 199 motopomp ile hazır durumdayken, yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar da tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da itfaiye ekiplerinin 164 su baskınına müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerinde sağanağın etkisini sürdürdüğü Antalya'da 833 personel, 487 araç ve iş makinesi ve 199 motopomp ile olası ihbarlara karşı hazır bekliyor.

İtfaiye ekipleri, kent genelinde 164 su baskına müdahale etti.

Ekipler, ayrıca 2 istinat duvarı çökmesi, 15 ağaç devrilmesi, 15 mahsur kalma, 1 elektrik direği devrilme tehlikesi, 3 toprak kayması, 1 prefabrik bina uçması, 1 yıldırım düşmesi, 2 tabela düşmesi, 2 çatı uçması olayına müdahalede bulundu.

Korkuteli ve Akseki ilçelerinde sağanak nedeniyle yaylalarda hayvanlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da belediye ekiplerince tahliye edildi.

Ekipler, kentin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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