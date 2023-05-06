Antalya'da Sağanak Yağış: Yollar Su Altında Kaldı

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı. Konyaaltı ilçesinde bir rögar kapağının üstündeki asfalt, suyun basıncıyla kalktı. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

ANTALYA'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı. Konyaaltı ilçesinde bir rögar kapağının üstündeki asfalt, suyun basıncıyla kalktı.

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı. Birçok sürücü, çekici çağırıp, kurtarılmayı bekledi. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde de ulaşım aksarken, bazı noktalarda su taşkınları oluştu. Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki rögar kapağı üstündeki asfalt, su basıncı nedeniyle kalktı. Bulvar üzerindeki çok sayıdaki araç, yolda kaldı. Sürücüler, bölgeden kontrollü olarak geçmeye çalıştı.

Antalya'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.