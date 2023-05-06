Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.