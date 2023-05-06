ANTALYA'DA SAĞANAK RÖGAR KAPAĞI ÜSTÜNDEKİ ASFALTI KALDIRDI

Antalya'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, rögar kapağı üstündeki asfaltı kaldırdı. Su taşkınları sebebiyle çok sayıda araç yollarda kaldı.

Antalya'da meteorolojinin yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde kentte başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında sıkıntılar yaşanırken Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar oldu. Etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına sebep oluştururken, çok sayıda araç yollarda kaldı. Birçok sürücü çağırdıkları çekicilerle kurtarılmayı bekledi. Bazı vatandaşlar ise su birikintisinden çizmeleriyle karşıya geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

SU BASINCI RÖGAR KAPAĞI ÜSTÜNDEKİ ASFALTI KALDIRDI

Sabah saatlerinde şiddetli şekilde yağan yağmurun birikmesi sonucu oluşan su basıncından dolayı Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde rögar kapağı üstünde bulunan asfalt kalktı. Cadde üzerinde çok sayıda araç yolda kalırken, asfaltın kalkmasından dolayı sürücüler yoldan kontrollü şekilde geçmeye çalıştı.

'KARŞIYA GEÇERKEN TEDİRGİNLİK YAŞADIM'

Aracı yağıştan dolayı yolda kalan Ali İhsan Çakır, "Yağmurdan dolayı yolda su birikintisi oluştu o yüzden arabam yolda kaldı. Burada çekiciyle kurtarılmayı bekliyorum" dedi.

Çizmeleriyle su birikintisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünlü, "Her sene yağan yağmurdan dolayı buralarda böyle sular birikiyor. Ben de karşıya geçmeye çalıştım ama çok zorlandım. 2-3 saatlik şiddetli yağıştan dolayı yol neredeyse kapandı, araçlar geçmekte zorluk çekti. Ben de karşıya geçmeye çalışırken fazlasıyla tedirginlik yaşadım" diye konuştu.

Antalya'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor. (DHA)