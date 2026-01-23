Haberler

Antalya'da sağanak nedeniyle kullanılmayan bina çöktü

Antalya'da sağanak nedeniyle kullanılmayan bina çöktü
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, kullanılmayan bir tek katlı binanın çökmesine neden oldu. Ekipler, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle uzun süredir kullanılmayan tek katlı bina çöktü.

İlçede etkisini sürdüren sağanak, Orta Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen tek katlı binanın çökmesine neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daha önce binanın evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı yönündeki ihbarlar üzerine, içeride kimsenin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla termal kamerayla inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda bina içerisinde herhangi bir canlıya rastlanmadığı bildirildi.

Olayı ihbar eden Yusuf Baskın, sabah saatlerinde iş yerini açmaya geldiğinde binanın çöktüğünü gördüğünü belirterek, "Burada eski bir bina vardı. Sel nedeniyle gece çökmüş. Zaman zaman geceleri evsizler kalıyordu. Her ihtimale karşı durumu ekiplere bildirdim." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
