Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Kentte sabah başlayan yağış, öğlene doğru etkisini artırarak zaman zaman sağanağa dönüştü. Yağış, merkez ilçeler Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçaklarının altına sığınarak yağıştan korumaya çalıştı.

Antalya'da yağışın gün boyunca ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.