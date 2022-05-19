Antalya'da sağanak etkili oldu - Haberler

Antalya'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı alt geçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı Sahili'ndeki işletmeler aniden bastıran yağıştan malzemelerini kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yağışın etkisinin saat 18.00'de sona ereceğini söyledi.

Sağanağın özellikle Korkuteli ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olacağını belirten Gültekin, "Sağanakla birlikte dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar olma ihtimali yüksek." dedi.

Gültekin, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktardı.