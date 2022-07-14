Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Haberler

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Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü turist 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü turist 9 kişi yaralandı.

Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç'in idaresindeki üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.

Yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya turist Güncel Haberler

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