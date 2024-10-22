Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 'Şafak07 Huzur' Operasyonu: 22 Gözaltı

Antalya'da 'Şafak07 Huzur' Operasyonu: 22 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Şafak07 Huzur' operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

ANTALYA'da polisin düzenlediği 'Şafak07 Huzur' operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde toplam 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 adet dron desteği ile 70 adrese eş zamanlı 'Şafak07 Huzur' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 106 adet tabanca fişeği, 128 adet tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Antalya Güncel Polis Suç

Meclis bebek ölümleri için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman? Aston Villa Bologna maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Arsenal Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? İYİ Parti'den MHP'ye geçen vekiller kim, isimleri ne, neden geçiyorlar (15 MİLLETVEKİLİ)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.