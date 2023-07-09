Antalya'da Rüzgar Nedeniyle Zorlanan Kanoculara Yardım

Antalya'da meteorolojinin uyarısına rağmen denize açılan kanocular, tekneler ve deniz polisi tarafından kıyıya ulaşmaları için yardım edildi. Sıcak hava nedeniyle tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Ayrıca insansız cankurtaran robotu da bir kişiyi kıyıya çıkardı.

ANTALYA'da meteorolojinin yaptığı şiddetli rüzgar uyarısına rağmen denize açılan ve kıyıya ulaşmakta zorluk çeken kanoculara, tekneler ve deniz polisi yardım etti. Deniz polisi kanocuların kıyıya ulaşmasına yardımcı olurken, yabancı uyruklu 2 turisti de botlarına alarak limana götürdü. Sıcak hava dolayısıyla tatilciler ise Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Antalya'da sıcaklığın 36, nem oranının yüzde 45 seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken, bazı aileler çocuklarıyla denizin içinde oynamayı seçti. Akdeniz'in serin sularında ise en çok eğlenen yine çocuklar oldu. Hava sıcaklığı ve rüzgarın da etkisiyle kıyı bandında birçok yerli ve yabancı turist yürüyüş yaparken, bazı tatilciler ise Konyaaltı Seyir Terası'nda fotoğraf çektirdi.

KAYALIKLARDAN ATLADILAR

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metre yüksekliğindeki kayalıktan gençler denize atladı. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.

KONUCULARA DENİZ POLİSİ VE TEKNELER YARDIM ETTİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Kaş'tan Anamur'a kadar olacak şekilde şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan rüzgarın saatteki hızının 50- 75 kilometre hıza ulaşacağı bilgisi verildi. Tüm uyarılara rağmen sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde denize açılan bazı kanocular ise kıyıya dönüşte zorlandı. Denizden oldukça açılan kanoculara tekneler yardım etti. Sahilden açılan ve kıyıya da ulaşmakta zorluk çeken kanoculara deniz polisi de botlarıyla kıyıya kadar gitmelerine olanak sağlarken, yabancı uyruklu 2 turisti de bota alarak Yat Limanı'nda bulunan Deniz Polisi Şube Amirliği'ne götürdü. Deniz polisi kıyıda kanocuları bırakırken dikkat etmeleri konusunda uyarıda da bulundu.

İNSANSIZ CAN KURTARMA ROBOTU 1 KİŞİYİ KIYIYA ÇEKTİ

Konyaaltı Sahili'nde görev yapan insansız cankurtaran robotu 'Fasty' ise bir vatandaşı kıyıya çıkartırken görüntülendi. Belirlenen noktadan fazla uzaklaşan ve kıyıya dönmekte zorluk çeken tatilciyi uzaktan kumandayla yönlendirilen 'Fasty' kıyaya kadar getirdi. (DHA)