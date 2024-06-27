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Antalya'da Rusya uyruklu kişiye böcek yakalama cezası

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Antalya'nın Kemer ilçesinde özel bir türe ait böcek yakaladığı tespit edilen Rusya uyruklu kişiye 387 bin 141 lira ceza verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, olaya ilişkin bilgi verdi ve yakalanan böceklerin doğal yaşam ortamına bırakıldığını belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde özel bir türe ait böcek yakaladığı tespit edilen Rusya uyruklu kişiye 387 bin 141 lira ceza verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından, olaya ilişkin bilgi verdi.

Çokçetin, Kemer'de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

Bunun üzerine ekiplerin olay yerine gittiğini belirten Çokçetin, "Yapılan incelemelerde, şahsın 'Myrmeleontidae' familyasına ait 3 türü yakaladığı tespit edildi. Şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 lira cezai işlem uyguladık. Yakalanan 3 türü de doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Rusya uyruklu olduğu öğrenilen kişiye "Genetik kaynakların veya türevlerinin, genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgilerin erişim izni alınmadan ya da izne aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması" fiilinden dolayı ceza verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Kemer Rusya Ekonomi Güncel Haberler

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