Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı
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Antalya'da devam eden rüşvet soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor.

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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