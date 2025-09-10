Haberler

Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 21 Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Emniyet ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

GÖZALTI SAYISI 21'E ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adı açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Bununla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.

POLİS, BELEDİYE BİNASINDA

Diğer yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Polis tarafından Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda arama yapılıyor. KOM ekipleri, daire başkanlıklarındaki çeşitli dosyaları teslim aldı. Çelik kasalı araçla belediyeye giden polise, Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı Gözde Arat talep edilen belgeleri teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
