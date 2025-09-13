Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet soruşturmasında, gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğerleri serbest bırakılırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden Mehmet Okan Kaya, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Levent Şapçılar, Tuncay Saruhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı, 6 kişi ise serbest bırakıldı. Zeynep K., Birsen K. ile Halil K. hakkında da adli kontrol verildi.
