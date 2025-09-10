Haberler

Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında 20 Gözaltı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının beşinci dalgasında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sırasında 17 kişi gözaltına alındı; diğer 3 şüpheli ise aranıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının beşinci dalgasında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı. Şüpheliler arasında, Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanları ile belediye bürokratları yer alıyor. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
