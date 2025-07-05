Antalya'da Rüşvet Soruşturması: Başkan Böcek ve Eski Gelin Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da Rüşvet Soruşturması: Başkan Böcek ve Eski Gelin Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. adliyeye sevk edildi. Soruşturma, Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in seçim dönemi boyunca iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddialarını kapsıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

Rüşvet soruşturmasının detayları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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