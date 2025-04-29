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Antalya'da Rüşvet Skandalı: İki Orman Muhafaza Memuru Tutuklandı

Antalya'da Rüşvet Skandalı: İki Orman Muhafaza Memuru Tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir orman arazisine ceza yazmama karşılığında rüşvet alan iki orman muhafaza memuru, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, ihbar üzerine gerçekleştirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 orman muhafaza memuru tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir orman arazisini işgal eyleminden dolayı ceza yazmama karşılığında 2 orman muhafaza memurunun rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, Antalya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y'nin ceza yazmamak karşılığında E.T'den 100 bin lira aldığı tespit edilip suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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