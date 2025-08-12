Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 17 Kişi Gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasının dördüncü dalgasında 17 şüpheli, aralarında kuyumcuların da bulunduğu kişiler gözaltına alındı.
1) ANTALYA'DA BELEDİYEYE YÖNELİK 4'ÜNCÜ DALGA 'RÜŞVET' OPERASYONU: 17 GÖZALTI
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, aralarında kuyumcuların da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel