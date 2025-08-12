Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 17 Kişi Gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasının dördüncü dalgasında 17 şüpheli, aralarında kuyumcuların da bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

