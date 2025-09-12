Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1) ANTALYA'DAKİ 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 5'inci dalgasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si, emniyetteki işlemlerin ardından serbest kalırken, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet almak, vermek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin bulunduğu 21 şüpheliyi 10 Eylül'de gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında; operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, Muhittin Böcek'in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in baldızı Yıldız M., yerel televizyon kanalı Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan K. ve eşi Birsen A.K.'nın yanı sıra müteahhitler, akaryakıt işletmecileri ve belediye çalışanları yer alıyor.

Soruşturma dosyasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan firmalardan para talep ettikleri, ödemeler karşılığında hak edişlerin ve imar izinlerinin hızla çözüldüğü yönünde ifadeler yer aldı. MASAK raporlarına dayanan incelemelerde, ödemelerin gizlenmesi için fatura düzenleme ve şirketler üzerinden aklama yöntemleri kullanıldığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 21 şüpheliden 7'si serbest kalırken, 14'ü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.