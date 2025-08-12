Antalya'da Rus Vatandaşı Oleg Semichev Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yalnız yaşayan Rus vatandaşı Oleg Semichev, evinde ölü bulundu. Olay, eski eşi tarafından fark edildi. Şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatıldı.

ANTALYA'da Rusya vatandaşı Oleg Semichev (52), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 427 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Oleg Semichev'den saat 03.00'ten sonra haber alamayan ve sabah saatlerinde hastaneye götürmek için eve gelen eski eşi Natali, Semichev'i yerde yüzüstü şekilde buldu. Semichev'den tepki alamayan eski eşi Natali, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Oleg Semichev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine eve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından Semichev'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oleg Semichev'in dün saat 20.00 sıralarında düştüğü, hastanedeki kontrollerinin ardından evine döndüğü öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

