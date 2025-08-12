Antalya'da Rus Uyruklu Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Rus uyruklu Oleg Semichev, evinde ölü bulundu. Eski eşi, kendisinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Rus uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Altınkum Mahallesi 427 Sokak'ta yalnız yaşayan Rus uyruklu Oleg Semichev'den (52) haber alamayan eski eşi sabah saatlerinde eve geldi.
Eski eşine ulaşamayan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Semichev'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel