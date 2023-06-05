Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya'da Ruhsatsız Tabanca ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da Ruhsatsız Tabanca ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7,65 minimetre tabanca, 8 adet mermi, 200 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7,65 minimetre tabanca, 8 adet mermi, 200 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili Gazipaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan arama yaptı. Aramada; 1 adet ruhsatsız 7,65 minimetre tabanca, 8 adet mermi, 200 adet elektronik sigara ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak şüpheli araç sürücüsü hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title