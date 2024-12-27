Antalya'da Ruhsatsız Silahlara Yönelik Operasyon: 5 Tabanca ve 12 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ve 12 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 12 av tüfeği, 273 tabanca fişeği, 300 av tüfeği fişeği

ve 5 şarjör ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.