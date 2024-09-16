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Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 61 Tabanca Ele Geçirildi

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Antalya'da polis, bir araçta gerçekleştirdiği aramada 61 ruhsatsız tabanca ve 58 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ANTALYA'da bir araçta arama yapan polis, 61 ruhsatsız tabanca ile 58 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Muratpaşa ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 61 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet şarjör ele geçirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber: ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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