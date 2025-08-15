Antalya'da Ruhsatsız Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İkametgahlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 5 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.