Antalya'da Ruhsatsız Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçti. Zanlılardan biri tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İkametgahlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 5 şarjör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel