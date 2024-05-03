Antalya'da Ruhsatsız Güzellik Merkezine Operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetimleri artırdı.

Sosyal medya üzerinden tespit edilen Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda dermapen ucu, mezoterapi solüsyonu ve mezoterapi flakon ürünü ele geçirildi.

Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.