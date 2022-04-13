MANAVGAT'TA TARİHİ ESER OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ve lahit ele geçirildi

Aşağı Işıklar mahallesinde oturan A.Ö.'nün evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada A.Ö.'nün evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel ve lahit bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda heykel ve lahit ele geçirildi. Şüpheli A.Ö. hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.