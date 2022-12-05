Antalya'da restorandan köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin restoranda köpek çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin restoranda köpek çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Ukraynalı Kristina Gorbacheva, Saray Mahallesi Kleopatra Plajı'nda bulunan restoranda 8 aylık köpeğinin tanımadığı kişi tarafından çalındığı ihbarında bulundu. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen Gorbacheva, köpeğini getirene 500 dolar ödül vereceğini bildirdi. Öte yandan kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin restorana girip yerde oynayan köpeği alarak uzaklaştığı görülüyor. Kaynak: AA / Güncel Antalya Alanya Saray Güncel Haberler

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