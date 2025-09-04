Haberler

Antalya'da Restoranda Yemek Yerken Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, restoranda balık yerken solunum yoluna yemek parçası kaçan 81 yaşındaki Zeki Çiftçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda akşam yemeği yerken solunum yoluna kaçan yemek parçası sonrası fenalaşan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Boğazkent Mahallesi'nde Zeki Çiftçi (81) yakınlarıyla birlikte restoranda balık yediği esnada iddiaya göre yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu bir anda fenalaştı.

Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam bir anda yere yığıldı. O sırada restoranda bulunan bir sağlık çalışanı ve sahilde görevli can kurtaran yaşlı adama müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde baygın halde bulunan Çiftçi'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan kalp masajı sonrası yaşlı adam kendine gelmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Çiftçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.