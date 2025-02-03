Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Antalya'da Restoranda Tüp Patladı: 1 Yaralı

Antalya'da Restoranda Tüp Patladı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restoranda mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'ndeki restoranda mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Hüseyin G. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucu hasar oluşan mutfakta çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı duyulan ses korkuttu
img

Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Naci Görür sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

Schengen başvuruları için sürpriz adım
Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.