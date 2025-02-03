Antalya'da Restoranda Tüp Patladı: 1 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restoranda mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'ndeki restoranda mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Hüseyin G. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucu hasar oluşan mutfakta çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel