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Antalya'da restoranda çıkan yangında hasar oluştu

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da restoranda çıkan yangında hasar oluştu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir plaj işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir plaj işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lara bölgesi plajlar kısmında bulunan bir işletmenin restoranında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden işletme sahibi ve çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü. Yangın hasara neden oldu.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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