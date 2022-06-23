Antalya'da restoranda çıkan yangında hasar oluştu
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir plaj işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir plaj işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lara bölgesi plajlar kısmında bulunan bir işletmenin restoranında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden işletme sahibi ve çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü. Yangın hasara neden oldu.
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AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel