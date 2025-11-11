Haberler

Antalya'da Restoranda Çıkan Yangında 5 Yavru Köpek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'da bir restoranda çıkan yangın, işletmeyi tamamen küle çevirdi. Yangın sırasında kurtulan anne köpek, 5 yavrusunu alevlerin arasında kaybetti.

ANTALYA'da sahil bandında bulunan restoranda çıkan yangın, kısa sürede tüm işletmeyi küle çevirdi. O sırada restoranda bulunan ve kısa süre önce doğum yapan köpek kurtulmayı başarırken, alevlerin arasında kaln 5 yavrusu öldü.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Kuşkavağı Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yer alan, Mehmet İ.'ye ait restoranda yaşandı. Restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmenin tamamını sardı. Yangını fark eden işletme çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemli alarak araç ve yaya geçişlerini kapattı. Bölge halkı, yoğun duman ve alevlerin yükseldiği sahil bandında güvenlik nedeniyle uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.

YENİ DOĞAN KÖPEKLER KURTARILAMADI

Yangın sırasında restoranda bulunan ve kısa süre önce doğum yaptığı öğrenilen köpek, alevlerin arasından kaçarak kurtuldu. Ancak alevler arasında kalan 5 yavrusu öldü. İşletme sahibi ve çalışanları, yavruların yaşamını yitirmesi karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
