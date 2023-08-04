Antalya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinin mutfak kısmında zarar meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahaleyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında iş yerinin mutfak kısmında zarar oluştu.