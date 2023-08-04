Üye Girişi
Haberler

Antalya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinin mutfak kısmında zarar meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahaleyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında iş yerinin mutfak kısmında zarar oluştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title