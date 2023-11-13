Antalya'da Restoran Yangınında Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da atıl haldeki restoranda çıkan yangında binanın yanı sıra, park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevler arasında kalan bir kedinin bedeninde derin yanıklar oluştu. Yanan aracın sahibi Tahir Mazıcı, "Arabayı alalı 1 yıl olmuştu. Gözümün önünde yandı gitti" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 213 Sokak üzerinde meydana geldi. Atıl durumdaki restoran binasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, restoranın önünde park halindeki 06 BSF 530 plakalı otomobile sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla adrese gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle restoran binası ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın restoranın yanında bulunan evlerdeki klima motorlarının yanmasına da neden oldu. Ayrıca yangın esnasında bedeninde derin yanıklar oluşan bir kedi yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. KAĞIT TOPLAYICILARDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yanan otomobilin sahibi Tahir Mazıcı, sabah saatlerinde kağıt toplayıcılarıyla karşılaştığını belirterek, "Kağıt toplayıcılarını buradan kovdum. Komşum yanıma geldi ve 'Bunlarla uğraşma, polisi ararız' dedi. Kağıt toplayıcıları iki gün önce de buraya kağıtları yığmıştı. Burada bir yangın çıkacağını biliyordum. 'Buraya getirmeyin, burada toplamayın' dedim. 'Bize izin verdiler, biz burada yatıp kalkıyoruz' dediler. Yangında arabam hasar gördü. Mahallede kaldırımlar hep dolu oluyor. Kahveye gelen müşteriler buraları dolduruyor. Biz de park edecek yer bulamıyoruz. Nereyi boş bulursak oraya koyuyoruz. Ben aracımı oraya koymasaydım, komşum koyacaktı. Yangın başladığında aracı alacaktım. Yanmaya başladığı anda yetiştim ama bırakmadıkları için gözümün önünde yandı gitti. Arabayı alalı 1 yıl olmuştu. Kullanılamaz hale geldi" diye konuştu. (DHA)