Antalya'da ramazan topu geleneği, 'ses bombası' olarak tabir edilen düzenekle devam ediyor

ANTALYA - Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ramazan ayında iftar saatini duyurmak için uygulanan ramazan topu geleneği, Antalya'da 'ses bombası' olarak tabir edilen düzenekle devam ediyor. İftar saatinden 30 dakika önce her gün parka gelen 32 yaşındaki itfaiye eri, hazırlıklarını tamamladıktan sonra topun fitilini ateşliyor.

İftar zamanlarını duyurmak için 200 yıldır uygulanan ramazan topu geleneği, Antalya'da 'ses bombası' olarak bilinen düzenekle devam ettiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nde 7 yıldır görevli olan itfaiye eri Süleyman Akyüz, iftar saatinden 30 dakika önce şehrin merkezinde bulunan Hasan Subaşı Parkı'na her gün gelerek önce koruyucu itfaiye elbiselerini giyiyor. Daha sonra ise düzeneği hazırlıyor.

İftar saatini kaçırmamak için cep telefonu ile iş arkadaşlarından destek alıyor. Akyüz, ezanın okunmasıyla düzeneğin fitilini yakıyor. Düzenekten fırlayan ses bombası, 30 metre yukarı çıktıktan sonra büyük gürültüyle patlıyor. Ses, kentin büyük bölümünden duyuluyor.

"Ezandan 30 dakika önce buraya gelerek hazırlıklarımızı yapıyoruz"

İftar topunun sürecini anlatan Süleyman Akyüz, "Gelenek 1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde başlıyor. Ramazan ayında uzak yerlerde bulunan vatandaşların iftar saatini duyması için kullanılıyordu. Bu gelenek şimdi Antalya'da Ramazan topu adı altında 'ses bombası' olarak devam ediyor. Ezandan 30 dakika önce buraya gelerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm aşamaları tamamladıktan sonra ezan ile birlikte topumuzu patlatıyoruz. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe kadar top ulaşıyor ve burada patlıyor. Bu ses şehrin birçok yerinden duyuluyor" dedi.

"Mutluluk duyuyorum"

Yaptığı işin kendisi için bir gurur olduğunu belirten Akyüz, "Mutluluk duyuyorum. İtfaiye teşkilatına da şahsım adına bu hizmet için teşekkür ediyorum. 200 yıllık bir gelenek. 1800'lü yıllarda başlıyor. Bu topun bu görev için bize verilmesi ayrı bir gurur, bizim için bir sevinç" dedi.