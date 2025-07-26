Antalya'da Portakal Bahçesinde Yangın Çıktı

ANTALYA'da lüks villalara yakın noktadaki portakal bahçesinde çıkan yangın, içerisinde saman ve mısır bulunan römork ile bazı atıl eşyaları yakarak küle döndürdü. Yangında bazı portakal ağaçları da zarar görürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1486 Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Portakal ağaçlarının olduğu bahçenin oradan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, villalara yaklaşık 20 metre uzaklıktaki yangına müdahalede bulunmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yangını söndürürken bahçedeki portakal ağaçlarının yanı sıra içerisinde saman ve mısırların bulunduğu bir römork ile bazı atıl eşyalar küle öndü. Ekipler söndürme çalışmasının ardından soğutma yapmaya devam etti.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,