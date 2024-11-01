Antalya'da Pompalı Tüfekli Saldırı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırgan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. İş yerinin camlarının kırıldığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir otomotiv, tohum ve fide üzerine hizmet veren Abdurrahman ve Ramazan Burunsuz kardeşlere ait iş yerinde meydana geldi. Kar maskeli 2 şüpheli, plakasız motosikletle iş yerinin karşısındaki sokağın başına geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. Saldırgan koşarak motosiklette bekleyen diğer şüpheliyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anında iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, kendisini yere atarak hedef olmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahipleri saldırganları tanımadıklarını belirtti. Saldırıda camları kırıldı.

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iş yerine ateş edip kaçtığı, iş yeri sahibinin ise saldırıdan kendini yere atarak korumaya çalıştığı anlar yer aldı.