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Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir marketin önünde bekleyen Burhanettin Limoncu'ya (40), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun değişik yerlerine saçmalar isabet eden Limoncu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, araçla olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

AA / Servet Tümer - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Antalya, Polis, Güncel, Haberler

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