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Antalya'da Polis Takibindeki Otomobil Kaza Yaptı

Antalya'da polis ekipleri tarafından takip edilen bir otomobil, başka bir araca çarptı. Olay anı kamera tarafından kaydedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.