Antalya'da Polis Operasyonu: 1641 Şüpheli Yakalandı, 280'i Tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada yakalanan 1641 şüpheliden 280'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında son bir haftada yakalanan 1641 şüpheliden 280'i tutuklandı.

Ayrıca 885 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firması kontrol edilirken 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Kabahatler Kanunu kapsamında 188 kişiye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 26 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda, 63 silah, 861 fişek, 4 kesici alet, 465 bin değerinde ziynet eşyası ile 1 milyon 151 bin 130 lira ele geçirildi.