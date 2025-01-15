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Antalya'da Polis Operasyonu: 1641 Şüpheli Yakalandı, 280'i Tutuklandı

Antalya'da Polis Operasyonu: 1641 Şüpheli Yakalandı, 280'i Tutuklandı
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Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen polis operasyonlarında 1641 şüpheli yakalanırken, bunlardan 280'i tutuklandı. Valilik, ayrıca aramalarda çeşitli silahlar ve 1 milyon 151 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada yakalanan 1641 şüpheliden 280'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında son bir haftada yakalanan 1641 şüpheliden 280'i tutuklandı.

Ayrıca 885 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firması kontrol edilirken 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Kabahatler Kanunu kapsamında 188 kişiye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 26 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda, 63 silah, 861 fişek, 4 kesici alet, 465 bin değerinde ziynet eşyası ile 1 milyon 151 bin 130 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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