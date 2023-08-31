Antalya'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşları tehdit ve baskı altına alarak 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşları tehdit ve baskı altına alarak 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak, vatandaşları tehdit ve baskı ile ziynet eşyaları ile birlikte toplamda 1 milyon 600 bin lira dolandırdığı ileri sürülen H. H. Y., E. Ç, suça sürüklenen M. M. K. ile A. Ç. isimli çocuklar, CK ve K. A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA