Antalya'da Polis Memurunun Yaralandığı Kazada Emniyet Müdürü Yardım Etti
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memurunun yanına giden İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, elini tutarak moral verdi ve hastaneye sevkine kadar başından ayrılmadı.
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında polis memurunun yaralandığını gören İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, aracından inerek polis memurunun hastaneye sevkine kadar başından ayrılmadı.
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'nde sürücü Hamid W'nin kullandığı 07 MC 1067 plakalı otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli trafik polisi çarpıştı.
Kazada polis memurunun yaralandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İl Emniyet Müdürü kazaya rastladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü töreninden dönen İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da kazaya rastladı.
Aracından inen Arslan, yerde yatan polis memurunun yanına giderek elini tuttu. Personelini sakinleştiren Arslan, moral verdi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan polisin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.